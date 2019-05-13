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  • 13.05.2019 20:56
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 20:57

'da başkent 'nın taşınacağı bölge belli oluyor

Devlet Başkanı , geçen ay sonundaki kabine toplantısında başkenti aşırı kalabalık, kirlilik ve lerle mücadele eden 'dan taşımayı kararlaştırdıklarını söylemişti. O konuda ilk adım atıldı. Cakarta'nın taşınacağı yeni bölgenin bu yıl sonuna kadar belirleneceği bildirildi.

Bir başkent taşınıyor!

Planlama Bakanı Bambang Brodjonegoro, başkentin başka bölgeye taşınması kararı çerçevesinde başkentin yeni konumuna ilişkin çalışmaları bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Ön inşa ve altyapı çalışmaları hazırlıklarına 2020'de başlanacağını söyleyen Brodjonegoro, yeni başkentin 30 ila 40 bin hektarlık alana kurulmasının planlandığını dile getirdi.

Devlet Başkanı da geçen hafta Kalimantan bölgesindeki birçok kente yaptığı ziyarette yeni başkent için yer incelemesinde bulundu.

EN AZ 10 YIL SÜRECEK
Öte yandan taşınma işleminin 10 yıl kadar sürmesi beklenirken, kamu çalışanları dahil yeni başkent nüfusunun 1,5 milyon olacağı tahmin ediliyor.

Widodo geçen ay sonundaki kabine toplantısında başkenti, aşırı kalabalık, kirlilik ve lerle mücadele eden 'dan taşımayı kararlaştırdığını bildirmişti.

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