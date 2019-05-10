ABD Merkez Komutanlığına (CENTCOM) göre, Washington'un İran'ın tehditlerine karşı Ortadoğu'ya gönderdiği B-52 Stratofortress bombardıman uçakları ABD'nin Katar'daki hava üssüne ulaştı. ABD Hava Kuvvetleri personelinin Al Udaid Hava Üssü'ne yerleştirilen ve CENTCOM'un web sitesinde yayınlanan bir fotoğrafta iki uçak gösterildi.

İran ise, uçak gemisi de dahil olmak üzere ABD'nin körfeze silah yığmasını protesto etti. Rejim, Washington'ın finansal yaptırımları da sertleştirdiği dönemde "psikolojik bir savaş" ile kendilerini korkutmaya çalıştığını bunun eski bir strateji olduğunu açıkladı.

Washington, bu ay İran'a karşı yaptırımları sıkılaştırarak Tahran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmek amacıyla bazı ülkelerin İran'dan petrol alma muafiyetlerini ortadan kaldırmıştı. İran ise buna Nükleer Anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Plani (KOEP) anlaşmasının bazı hükümlerini askıya aldığını duyurarak karşılık vermişti..