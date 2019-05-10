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  • 10.05.2019 20:03
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 20:06

’nin ’leri ’daki üsse indi

’nin bombardıman uçakları ’daki ABD üssüne indi. ise, uçak gemisi de dahil olmak üzere ABD'nin körfeze silah yığmasını etti.

Tehlikeli gelişme! CENTCOM bu fotoğrafla duyurdu

Merkez Komutanlığına () göre, Washington'un 'ın tehditlerine karşı 'ya gönderdiği Stratofortress bombardıman uçakları ABD'nin 'daki hava üssüne ulaştı. ABD Hava Kuvvetleri personelinin Al Udaid Hava Üssü'ne yerleştirilen ve CENTCOM'un web sitesinde yayınlanan bir fotoğrafta iki uçak gösterildi.

İran ise, uçak gemisi de dahil olmak üzere ABD'nin körfeze silah yığmasını etti. Rejim, Washington'ın finansal yaptırımları da sertleştirdiği dönemde "psikolojik bir savaş" ile kendilerini korkutmaya çalıştığını bunun eski bir strateji olduğunu açıkladı.

Washington, bu ay İran'a karşı yaptırımları sıkılaştırarak Tahran'ın ihracatını sıfıra indirmek amacıyla bazı ülkelerin İran'dan petrol alma muafiyetlerini ortadan kaldırmıştı. İran ise buna Nükleer Anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Plani (KOEP) anlaşmasının bazı hükümlerini askıya aldığını duyurarak karşılık vermişti..

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