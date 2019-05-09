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  • 09.05.2019 12:15
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 12:15

Son dakika: duyurdu: füze fırlattı!

, 'nin niteliği henüz belirlenemeyen bir atış yaptığını duyurdu. Söz konusu atışın bir füze olma ihtimali var.

Kuzey Kore füze fırlattı!

ABD ile müzakerelerin çökmesi üzerine füze testlerine yeniden başlayan , yeni bir roket fırlattı.

ordusu, Kuzey Kore'den niteliği henüz belirlenemeyen bir atış yapıldığını duyurdu.

Söz konusu gelişme, uluslararası haber ajansları tarafından 'son dakika' koduyla dünyaya aktarıldı.

2017 yılında 20'den fazla füze test ederek dünyayı titreten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile nükleer savaşın eşiğine gelmişti. Başkan 'la hakaret yarışına giren Kim'in ateşlediği füzelerden birinin, ABD'nin başkenti Washington'ı vurma kapasitesine sahipti.

2018'den itibaren ise yeni bir sayfa açıldı. Kuzey Kore lideri Güney Kore'yi ziyaret etti, Trump'la iki kez buluştu. Ancak Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması çabaları başarısız oldu, Kim geçen hafta fırlatılan füzeyi yerinde izledi.

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