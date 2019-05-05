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  • 05.05.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 10:10

'nin füze ateşlemesini Kim Jong-un da izledi

lideri Kim, 2017'den bu yana ilk kez füze ateşlenmesini yerinde takip etti.

Füze testini Kim bizzat izledi

lideri Kim Jong-un'un, güçlerinin dün 'ne () doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlenmesini izlediği bildirildi.

Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA'da yer alan haberde Kim'in, dün sabah yerel saatle 09.06 ila 09.27'de ülkenin doğusundaki Wonsan kentinde yapılan "saldırı tatbikatı"nı yerinde izlediği kaydedildi.

Haberde, tatbikatın amacının, Kuzey Kore savunma güçlerinin ürettiği çoklu roketatar ve taktiksel güdümlü silahların performansını test etmek olduğu belirtildi.

Kuzey Kore ordusu, yerel saatle 09.06 ila 09.27'de, ülkenin doğusundaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru ateşlemişti.

Kuzey Kore'nin bu eyleminin ardından Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, ABDDışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüşmüş ve bu durumu "ihtiyatlı şekilde" ele alma konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.

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