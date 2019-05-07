Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul ederek seçimi iptal etmesi Avrupa'da hazımsızlıkla karşılandı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorborn Jagland, "Adil ve özgür seçimlerle ilgili gerekli koşullar, seçim günü öncesinden kontrol edilmeli, bu sonuç seçmenlerin güvenine zarar verme potansiyeline sahip" ifadesini kullandı.

"ULUSLARARASI KURALLARA AYKIRI" TEZİ

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape ise yaptığı yazılı açıklamada, "Türk seçmeninin yetkililere yönelik seçimle ilgili güveninde ciddi bir krize yol açılmaması için seçim sürecindeki güvencelerin geri kazanılması gerekir" dedi.

"Yeniden seçim olağanüstü bir tedbirdir ve sağlam gerekçelere dayanmalıdır" ifadesini kullanan Knape "şeffaf ve tarafsız" bir süreçte bunun gerçekleştirilmesini istedi.

Seçimin iptaline neden olan itirazların, seçim günü öncesi tarihte yapılmasının öngörüldüğünü kaydeden Knape, "AK Parti tarafından yapılan itiraz, bizim demokratik ve adil seçim anlayışımıza aykırı" ifadesini kullandı.

SEÇİMLERİ İZLEMEK İÇİN ULUSLARARASI GÖZLEMCİLERİ DAVET EDİN

AB Dışilişkiler Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu temsilcisi Johannes Hann ise yaptığı yazılı ortak açıklamada, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal kararının oldukça yüksek siyasileştirilmiş bir durum içinde olduğu belirtilerek, bununla ilgili gerekçelerin bir an önce kamuoyu ile paylaşılması gerektiği bildirildi.

Yenilecek seçim aşamasında İstanbul'da YSK'nın bağımsız, şeffaf ve açık bir şekilde çalışmasının önemine değinilen açıklamada, bu çerçevede başta Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi olmak üzere Türkiye'nin uluslararası gözlemcileri seçimleri izlemek için davet etmesi çağrısı yapıldı.