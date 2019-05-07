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  • 07.05.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 10:55

'nın kararı sonrası 'den Türkiye'ye küstah teklifi

'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı inin iptaline ve yenilenmesine karar vermesi Avrupalı siyasileri rahatsız etti. 'nin üst düzey temsilcileri YSK'nın kararını eleştirirken, AB Dışilişkiler Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu temsilcisi , sadece Avrupalı gözlemcilerin değil, uluslararası gözlemcilerin de seçimleri izlemek için ülkeye davet edilmesi teklifini yaptı.

AB'den Türkiye'ye küstah teklif

Yüksek Kurulunun (), Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 'nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kul ederek seçimi iptal etmesi Avrupa'da hazımsızlıkla karşılandı.

Genel Sekreteri Thorborn Jagland, "Adil ve özgür seçimlerle ilgili gerekli koşullar, seçim günü öncesinden kontrol edilmeli, bu sonuç seçmenlerin güvenine zarar verme potansiyeline sahip" ifadesini kullandı.

"ULUSLARARASI KURALLARA AYKIRI" TEZİ
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape ise yaptığı yazılı açıklamada, "Türk seçmeninin yetkililere yönelik seçimle ilgili güveninde ciddi bir krize yol açılmaması için seçim sürecindeki güvencelerin geri kazanılması gerekir" dedi.

"Yeniden seçim olağanüstü bir tedbirdir ve sağlam gerekçelere dayanmalıdır" ifadesini kullanan Knape "şeffaf ve tarafsız" bir süreçte bunun gerçekleştirilmesini istedi.

Seçimin iptaline neden olan itirazların, seçim günü öncesi tarihte yapılmasının öngörüldüğünü kaydeden Knape, "AK Parti tarafından yapılan itiraz, bizim demokratik ve adil seçim anlayışımıza aykırı" ifadesini kullandı.

SEÇİMLERİ İZLEMEK İÇİN ULUSLARARASI GÖZLEMCİLERİ DAVET EDİN
AB Dışilişkiler Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu temsilcisi ise yaptığı yazılı ortak açıklamada, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal kararının oldukça yüksek siyasileştirilmiş bir durum içinde olduğu belirtilerek, bununla ilgili gerekçelerin bir an önce kamuoyu ile paylaşılması gerektiği bildirildi.

Yenilecek seçim aşamasında İstanbul'da YSK'nın bağımsız, şeffaf ve açık bir şekilde çalışmasının önemine değinilen açıklamada, bu çerçevede başta Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi olmak üzere Türkiye'nin uluslararası gözlemcileri seçimleri izlemek için davet etmesi çağrısı yapıldı.

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