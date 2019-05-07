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  • 07.05.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 09:15

kararı sonrası 'tan "k kriz ve kargaşa" çığırtkanlığı

Amerika'da yayın yapan gazetesi, 'nın İstanbul i ile ilgili almış olduğu karar sonrası "k kriz ve kargaşa" çığırtkanlığı yaptı. Gazetede yer alan haberde, "Sosyal kargaşa ve yeni bir ekonomik kriz ihtimali arttı" ifadelerini kullandı.

YSK kararı sonrası harekete geçtiler!

Carlotta Gall imzalı haberde İstanbul'daki karar neticesinde yaşanacak sürece dair yorumlar yapıldı. Yazıda de yaşanan usulsüzlüklerden hiç bahsedilmezken, "Cumhurbaşkan Erdoğan için ezici bir mağlubiyeti sildiği, ancak sosyal kargaşa ve yeni bir ekonomik kriz ihtimalini artırdığı" yorumu yer aldı.

"İSTANBUL İÇİN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ MÜCADELE"
Haberde, "Ülkenin en büyük şehri ve ticari merkezi İstanbul için eşi benzeri görülmemiş mücadele." ifadelerine yer verildi. Yazıda seçmen iradesinin hiçe sayıldığı sözleriyle algı operasyonu yapıldı.

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