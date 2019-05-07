Carlotta Gall imzalı haberde İstanbul'daki karar neticesinde yaşanacak sürece dair yorumlar yapıldı. Yazıda seçimlerde yaşanan usulsüzlüklerden hiç bahsedilmezken, "Cumhurbaşkan Erdoğan için ezici bir mağlubiyeti sildiği, ancak sosyal kargaşa ve yeni bir ekonomik kriz ihtimalini artırdığı" yorumu yer aldı.

"İSTANBUL İÇİN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ MÜCADELE"

Haberde, "Ülkenin en büyük şehri ve ticari merkezi İstanbul için eşi benzeri görülmemiş mücadele." ifadelerine yer verildi. Yazıda seçmen iradesinin hiçe sayıldığı sözleriyle algı operasyonu yapıldı.