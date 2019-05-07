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  • 07.05.2019 08:06
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 08:12

lerinin yenilenmesinden rahatsız!

Sandıkta onca usulsüzlüğün patlak verdiği Büyükşehir Belediye Başkanlığı lerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararı, 'nin düşmanı Raportörü 'yi rahatsız etti.

Kati Piri seçimlerin yenilenmesinden rahatsız!

31 Mart yerel leri ksamında 'da yalnızca Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi yönünde ()'nın kararına Avrupa'dan tepki geldi.

KATİ PİRİ'DEN TEPKİ
Avrupa Parlamentosu'nun moderatörü olmasının yanı sıra sıkı bir Türk düşmanı olan "Bu, Türkiye'de seçimler yoluyla iktidarın demokratik değişiminin güvenilirliğinin sonu demek" ifadelerini kullandı.

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