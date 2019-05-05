İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği saldırı sonucu bina tamamen yıkıldı.

AA çalışanlarının durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair henüz kesin bilgiye ise ulaşılamadı.

İŞTE MİSİLLEME LİSTESİ

AA'ya yapılan bu kalleş saldırı büyük tepkilere neden oldu. Öte yandan, İsrail ordusunun misilleme listesi ortaya çıktı. Bu liste İsrail'in AA'yı yanlışıkla değil doğrudan hedef aldığını ortaya koyuyor. Basına atılan bomba ise terörist İsrail'in Gazze'de nasıl bir yıkım planladığının delili.

KANLI SALDIRI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hamile bir kadının da aralarında bulunduğu 5 kişi daha şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 9 aylık hamile olan Emani el-Medhun (33), Abdullah Abdurrahim (22) ve Fadi Ragıb Bedran (31) şehit oldu.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Refah kentinin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda da Musa Hüseyin Muammer (24) ve Ali Abdulcevad'ın (51) şehit olduğu, devam eden saldırılar nedeniyle yaralanan Filistinlilerin sayısının 110'a çıktığı belirtildi.

Dünden bu yana süren İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 17'ye yükseldi.

Öte yandan Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle 1'i Filistin asıllı olmak üzere 3 kişi ölmüştü.

İSRAİL-GAZZE ARASINDAKİ GERGİNLİK

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.

Yardımeli Derneği de dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı bombaladığını duyurmuştu.