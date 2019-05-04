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  • Son Güncelleme: 04.05.2019 23:02

Başkan Erdoğan'dan AA'ya geçmiş olsun telefonu

Başkan Erdoğan, AA Genel Müdürü Kazancı'yı arayarak İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başkan'dan AA'ya geçmiş olsun telefonu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde AA (Anadolu Ajansı) ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kazancı'yı arayarak İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

BAŞKAN'DAN SALDIRIYA KINAMA
Öte yandan Twitter hesabı üzerinden de paylaşımda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, Anadolu Ajansının (AA) Gazze ofisine yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Başkan Erdoğan, Twitter'dan Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir."

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