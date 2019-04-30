Dünyanın en büyük hava yolu ve seyahat şirketlerinden İngiltere merkezli Thomas Cook, bu yıl İngiliz turistlerin yüzde 48'inin Avrupa dışındaki ülkelere yöneldiğini açıkladı. Geçen yıl bu oran yüzde 38'in altındaydı. Bunun en önemli sebebi, İngiliz Sterlini'nin euro karşısında değer kaybetmiş olması Türkiye için geçen yıllardaki düşüşe oranla ciddi bir talep artışı olduğunu belirten şirket, rezervasyonlarının dörtte birinin Türkiye istikametli olduğunu, turistlerin çoğunlukla deniz kenarındaki şehirlere yöneldiğini duyurdu. Tatil için türkiye'yi tercih edenlerden Jones McCabe, "Türkiye'ye daha önce de gittim. Hatta Ege ve Akdeniz'e hayran kalmıştım. Şimdi de tercihimiz Antalya olacak. Çünkü ailemizle çok keyif alacağımızı biliyorum" dedi.
- Dünya
- 30.04.2019
- Gazete
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