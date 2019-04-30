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Tatile çıkan her 4 İngiliz’den biri ’yi tercih etti

Yaz tatili yaklaşırken, ’de çoğu kişi tatil için seçimini ve rezervasyonunu yaptı. Tatile çıkan her 4 İngiliz’den biri ’yi tercih etti…

Rota Türkiye
Dünyanın en büyük hava yolu ve seyahat şirketlerinden merkezli Thomas Cook, bu yıl İngiliz lerin yüzde 48'inin Avrupa dışındaki ülkelere yöneldiğini açıkladı. Geçen yıl bu oran yüzde 38'in altındaydı. Bunun en önemli sebebi, İngiliz Sterlini'nin euro karşısında değer kaybetmiş olması için geçen yıllardaki düşüşe oranla ciddi bir talep artışı olduğunu belirten şirket, rezervasyonlarının dörtte birinin Türkiye istikametli olduğunu, turistlerin çoğunlukla deniz kenarındaki şehirlere yöneldiğini duyurdu. Tatil için türkiye'yi tercih edenlerden Jones McCabe, "Türkiye'ye daha önce de gittim. Hatta Ege ve 'e hayran kalmıştım. Şimdi de tercihimiz olacak. Çünkü ailemizle çok keyif alacağımızı biliyorum" dedi.

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