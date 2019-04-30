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  • 01.05.2019 07:19
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 07:19

'de üniversitede silahlı saldırı

'de Üniversitesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

ABD'de üniversitede saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Üniversitesinin Charlotte kampüsünde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meclenburg Acil Tıp Hizmetleri Ajansından yapılan açıklamada, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olayın kurbanlarının kimliklerini henüz açıklamayan emniyet yetkilileri ise bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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