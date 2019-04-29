Son dakika haberi... ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Jeffrey, Türkiye'de Suriye konusunda üst düzey görüşmeler yapacak.
Son dakika haberi... ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Jeffrey, Türkiye'de Suriye konusunda üst düzey görüşmeler yapacak.
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