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  • 24.04.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 10:24

Alman dergisinden skandal haritası!

'nin 'deki toprakları kendi ülkesine katmak istediğini iddia eden Alman dergi, 1920 haritasını paylaştı.

Der Spiegel'den skandal Türkiye haritası!

Türk Silahlı Kuvvetleri () 'nin kuzeyinde yer alan terör faaliyetlerini temizlemek amacıyla hem ile hem de / ile savaştı.

Terör örgütlerinin sınır bölgesindeki faaliyetlerine son veren TSK; , , Afringibi bölgelerde güvenliği sağladı.

Bölge halkı artık huzur içinde yaşıyor.

Ancak Avrupalı bazı terör seviciler, bölge halkının huzura kavuşmasını değil 'nin Suriye topraklarında faaliyet göstermesini gündemine aldı.

AFRİN'LE İLGİLİ YALAN HABER SERVİSİ
Alman dergisi, Afrin'de kültürel ve etnik temizlik yapıldığı yalanını okurlarına servis etti.

HATAY ÖRNEĞİ
Türkiye'nin Hatay'ı topraklarına katma sürecini hatırlatan dergi, "Hatay'da Türkler azınlıktı. bölgeyi Türkiye'ye bıraktıktan sonra bölgenin demografik yapısını değiştirerek Hatay'ı turkuvaza çevirdi. Şimdi aynı durum Afrin ve diğer bölgeler için de söz konusu olabilir." ifadelerine yer verdi.

HARİTA ALMAN'IN KAYGILARINI GÖSTERİYOR
Türkiye topraklarının 1920 yılına ait haritasını da okurlarına sunan dergi, yine aynı haritanın gerçekleşmesinden yani Türkiye'nin gibi Suriye'nin kuzeyi gibi bölgelerde etkin olmasından büyük endişe duyuyor.

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