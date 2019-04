Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek seçimini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun yarışı, henüz noktalanmadı.

Birçok ilçede sayımlar devam ederken, Gezi kalkışmasında eylemcileri kışkırtan Alman medyası yine harekete geçti. Ülkede yayın yapan Der Spiegel dergisi, AK Parti'nin itiraz hamlelerinin yeni bir ayaklanmaya sebep olabileceğini yazdı.

ALMANYA – SPIEGEL ONLINE

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin İstanbul'da birbirine çok yakın sonuçlarla neticelenmesinin ardından AK Parti ve CHP'nin sonuçlara itiraz ederek yeniden sayım yapılmasını talep etmesi, Alman basını tarafından sevinçle karşılandı. Yapılan yasal itirazları manşetine taşıyan Alman Spiegel, bu süreci "Türkiye'de ayaklanma başlayabilir" bakış açısıyla yansıtarak kaos çağrısında bulundu.

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanan Nissan eski CEO'su Ghosn'un, Nissan hakkındaki yargı sürecinin ayrı yürütülmesi için Tokyo'daki bir mahkemeye başvuruda bulunmasının akabinde Twitter'dan paylaştığı "Ne olduğuna dair gerçeği anlatmak için sabırsızlanıyorum." mesajı, WSJ'ın manşet konusuydu.

Tesla'nın yılın ilk çeyreğinde beklenen satış hedefinin yüzde 31 oranında düşüş göstermesi ve kızının istediği üniversiteye kabul edilmesi için rüşvet verdiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakılan ABD'li oyuncu Felicity Huffman'ın mahkeme savunması, gazetenin gündeminde yer alan diğer konulardan oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

Özel Savcı Robert Mueller'ın, 2016 seçimlerinde Trump'ın seçim ekibiyle Rusya arasında iş birliği olup olmadığına dair yürüttüğü soruşturma sonucunda Trump'ın aklanmasının ardından Başsavcı William Barr'ın, soruşturmasının bulgularını yeterince göstermediğine yönelik iddialar, New York Times'ın ana sayfasından paylaşıldı.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Nissan eski CEO'su olduğu dönemde Renault yönetim kurulunu da yöneten Ghosn'u ilk defa resmi olarak kınayan Renault'un açıklamaları, FT'ın ana sayfasında yer aldı. Rusya soruşturması başsavcısı William Barr'ın raporda usulsüz yumuşatmalar yaptığına yönelik iddialar, İngiliz gazetenin de gündem konusu oldu.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını sağlamak için ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Corbyn ile görüşmelere başlamasının ardından kabinede milletvekillerinden yükselen tiraz sesleri, The Times'ın manşet konusu oldu.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Anlaşmasız bir Brexit için Facebook'ta yürütülen bir reklam kampanyasının, Avustralyalı stratejist Sir Lynton Crosby'nin lobicilik faaliyeti olduğunu iddia eden bir haber, Guardian'ın ana sayfasında paylaşıldı.