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Avrupa karıştı

Avrupa karıştı

Avrupa'nın başkentlerinde iklim protestoları vardı. Londra, ve Roma'da binlerce kişi iklim değişikliği ile mücadele için somut adım atılması çağrısı yaptı. Londra'daki gösterilere Hollywood yıldızı Emma Thompson da destek verirken çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Thompson, "On yıllardır söz verdiklerini yapmak yerine barışçıl protestocuları hapse atar. Onların hepsi yalancı ve iki yüzlü" dedi.

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