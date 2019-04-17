Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü tarihi yapılarından Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, gündemin ilk sırasına çıktı. Katedralin konumu, Paris'in merkezinde bulunması yangının kontrol altına alınmasında büyük engel oluşturdu. 8.5 saat sonra söndürülen yangın, Paris'te tarihin de kül olmasına neden oldu. İtfaiyeciler 850 yıllık gotik binanın iki kulesi de dahil olmak üzere ana taş yapıyı kurtarmayı başardı. Yangın başladıktan 9 saat sonra kontrol altına alındı. Orman yangınlarında kullanılan uçakların terch edilmemesinin başlıca sebebi yangından dolayı zayıflayan tarihi eserin duvarlarının bu tür bir su yükünü taşıyamayacağının düşünülmesi. Bu yangın ilginç bir gelişmeye de neden oldu. Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yelekliler, STK'lar birlik mesajı yayınladı. Bünyesinde Gucci, Yves Saint Laurent ve Alexander McQueen gibi pek çok lüks firmayı barındıran Kering şirketinin başkanı ve CEO'su François- Henri Pinault, Notre Dame için 100 milyon euro bağışlayacağını duyurdu. Paris Savcılığı, ünlü tarihi yapılarından Notre Dame Katedrali'ndeki yangının kaza sonucu çıktığını açıkladı.



İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paris'in sembollerinden biri olan ve insanlığın ortak mirası Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı. Kendim ve halkım adına, Fransız halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Louis Vuitton CEO'su Bernard Arnault, Notre Dame Katedrali'nin yenilenmesi için 200 milyon euro bağış yaptı.

Kering CEO'su François-Henri Pinault, "Herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi.