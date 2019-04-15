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  • 15.04.2019 20:33
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 21:27

... 'teki dünyaca ünlü 'nde

... 'teki dünyaca ünlü 'nde çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Öte yandan 850 yıllık katedralin kulesi yıkıldı.

haberi! Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi 'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde ın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Paris Belediye Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Paris Notre Dame Katedrali'nde korkunç bir yangın söz konusu. Paris itfaiyesi halen yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Paris Piskoposluğu ile iletişim halindeyiz. Herkesi güvenlik mesafesini korumaya davet ediyorum" dedi.

Öte yandan 850 yıllık katedralin kulesi yıkıldı.

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