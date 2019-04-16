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Fransız milletvekili salondan kaçtı, 'Kaçmadım' dedi

Salondan kaçtı, 'Kaçmadım' dedi

Dışişleri Bakanı , 'daki toplantısında Ermeni iddiasını tanıyan 'e, "Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın" diyerek tepki gösterdi. Fransız milletvekili Sonia Krimi, duyduklarını hazmedemedi. Salonu terk etti. Rezil olan Krimi, uslanmak bilmedi! Facebook'tan canlı yayın yapan Krimi, salonu terk ettiği anların üzerine müzik yerleştirdi. Sözde soykırım yalanını sürdürerek, "Salonu diğer bütün Fransız delegeleriyle birlikte terk ettim. Yani kaçmadım. Beni tanıyanlar bilir ki asla kaçmam" diyerek yine kendisini rezil etti. Krimi, bu tavrıyla aldığı tarihi cevabı hazmedemediğini bir kez daha belgeledi.

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