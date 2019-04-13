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  • 13.04.2019 22:48
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 22:52

Fransız parlamenter 'den skandal tavır! Yine rezil oldu

'nde sözde Ermeni soykırımı iddialarını gündeme taşıyıp Dışişleri Bakanı Çavuşuoğlu'ndan alan Fransız parlamenter , da yaptığı paylaşımıyla gündeme oturdu. Çavuşoğlu’nun kendisini Twitter'dan engellendiğini zanneden Krimi, adresini yanlış yazdığını fark etmedi. Adresi şaşıran Fransız parlamenter Sonia Krimi 'demokrasi dersi' vermeye kalkıştı.

Adresi şaşırdı, 'demokrasi dersi' vermeye kalkıştı

99. Rose-Roth Semineri'nde, 'nin Ermenilere karşı soykırım uyguladığı iddiasında bulunan, Çavuşoğlu'nun, "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke 'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın" sözleri üzerine de salonu terk eden Fransız parlamenter Twitter'da rezil oldu.

REZİL OLDU
Krimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter adresini yanlış yazıp kendisine ulaşamayınca engellendiğini sandı. Gerçek çok daha farklıydı. Bakan Çavuşoğlu, Krimi'yi herhangi bir platformdan engellememişti.

Krimi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ''Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beni twitter'dan engellemeye karar verdi. Güzel bir demokrasi ve diplomasi dersi!" ifadesinde bulundu. Kendi hatası nedeniyle Çavuşoğlu'nun adresine ulaşamayan Krimi, bunun üzerine demokrasi eleştirileri yaptı.

"MevlutCavusoglu" adresini etiketlemek yerine "MevlutCavusolgu" yazarak etiketleme yapan Krimi, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beni Twitter'dan engellemeye karar verdi. Güzel bir demokrasi ve diplomasi dersi!" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Ortak Toplantısı'nda Krimi'nın iddialarına göstermiş sözde soykırım konusunda Türkiye'ye ders verecek son ülkenin Fransa olduğunu söylemişti. Krimi, Çavuşoğlu'nun bu sözleri üzerine salonu apar topar terk etmişti.

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