NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri'nde, Türkiye'nin Ermenilere karşı soykırım uyguladığı iddiasında bulunan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın" sözleri üzerine de salonu terk eden Fransız parlamenter Sonia Krimi Twitter'da rezil oldu.

REZİL OLDU

Krimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter adresini yanlış yazıp kendisine ulaşamayınca engellendiğini sandı. Gerçek çok daha farklıydı. Bakan Çavuşoğlu, Krimi'yi herhangi bir platformdan engellememişti.

Krimi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ''Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beni twitter'dan engellemeye karar verdi. Güzel bir demokrasi ve diplomasi dersi!" ifadesinde bulundu. Kendi hatası nedeniyle Çavuşoğlu'nun adresine ulaşamayan Krimi, bunun üzerine demokrasi eleştirileri yaptı.

"MevlutCavusoglu" adresini etiketlemek yerine "MevlutCavusolgu" yazarak etiketleme yapan Krimi, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beni Twitter'dan engellemeye karar verdi. Güzel bir demokrasi ve diplomasi dersi!" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Ortak Toplantısı'nda Krimi'nın sözde soykırım iddialarına sert tepki göstermiş sözde soykırım konusunda Türkiye'ye ders verecek son ülkenin Fransa olduğunu söylemişti. Krimi, Çavuşoğlu'nun bu sözleri üzerine salonu apar topar terk etmişti.