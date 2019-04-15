Afrika ülkesi Sudan, hedef seçildi. Batı, ekonomik krizi bahane edip darbenin fitilini ateşledi. Ordu, 30 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Ömer El Beşir dönemini darbeyle bitirdi. Protestoların fitilini ateşleyen Alaa Salah (22) kahraman ilan edildi.
Yoksulluğu bahane edip halkı sokağa çağıran Salah'ın üzerindeki kıyafet ise Sudan'daki hesabı gözler önüne serdi. Mimarlık öğrencisi Salah'ın ayakkabısının 6 bin TL olması, darbenin şifresini verdi. Salah modasına şimdi de yeni tasarımlar eklendi. Salah'ın fotoğraflarının yer aldığı tişörtler internet üzerinden satışa verildi. Genç kızın altın küpeleri de moda dünyasının dikkatini çekti! Küpelerin internetten satıldığı öğrenildi.
Yoksulluğu bahane edip halkı sokağa çağıran Salah'ın üzerindeki kıyafet ise Sudan'daki hesabı gözler önüne serdi. Mimarlık öğrencisi Salah'ın ayakkabısının 6 bin TL olması, darbenin şifresini verdi. Salah modasına şimdi de yeni tasarımlar eklendi. Salah'ın fotoğraflarının yer aldığı tişörtler internet üzerinden satışa verildi. Genç kızın altın küpeleri de moda dünyasının dikkatini çekti! Küpelerin internetten satıldığı öğrenildi.
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