Sudan'da gösterilerin sembolü olan Salah'ın pahalı eşyaları kirli hesabı gözler önüne serdi

Afrika ülkesi Sudan'da ekonomik kriz bahane edildi. ABD destekli eylemler, askeri darbeyle sona erdi. Ordu, 30 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Ömer El Beşir dönemini bitirdi. Beşir ve iktidar partisi liderler kelepçelendi. Dünyanın gözü darbeyle sarsılan Sudan'a çevrildi. Batı ve ABD medyası, adeta bayram etti. Protestoların fitilini ateşleyen Alaa Salah (22) kahraman ilan edildi.
Kadınları sokağa davet eden ve Beşir'i deviren isyanın başını çeken Salah, devrimci diye nitelendi. Bazıları da onu ABD'deki meşhur Özgürlük Heykeli'ne benzetti. Hartum'da mimarlık öğrencisi olan Salah, darbenin ardından arabanın üzerine çıkıp dans etti.
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Yoksulluğu bahane edip halkı sokağa çağıran Salah'ın üzerindeki pahalı eşyalar ise Sudan'daki kirli hesabı gözler önüne serdi. Beyaz kıyafeti nedeniyle "Sudan gelini" lakabıyla anılan Salah'ın ayağındaki ayakkabının fiyatı, darbenin ardındaki şifreleri verdi! İddialara göre, yoksulluğu bahane ederek sokak çağrısı yapan Salah'ın ayakkabısı, İtalyan moda devi Valentino Garavani üretimiydi. Fiyatı ise 6 bin TL'ydi. Salah'ın dışarıdan finanse edildiği belirtildi.
DARBECİ İSTİFA ETTİ
Sudan'daki darbeyi yöneten Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı oldu. Yardımcılığına Orgeneral Kemal Abdulmaruf getirildi.
Kadınları sokağa davet eden ve Beşir'i deviren isyanın başını çeken Salah, devrimci diye nitelendi. Bazıları da onu ABD'deki meşhur Özgürlük Heykeli'ne benzetti. Hartum'da mimarlık öğrencisi olan Salah, darbenin ardından arabanın üzerine çıkıp dans etti.
GÖZLÜK TOM FORD BİN 700 TL - PIRLANTA YÜZÜK 30 BİN TL - TELEFON IPHONE 8 BİN TL
Yoksulluğu bahane edip halkı sokağa çağıran Salah'ın üzerindeki pahalı eşyalar ise Sudan'daki kirli hesabı gözler önüne serdi. Beyaz kıyafeti nedeniyle "Sudan gelini" lakabıyla anılan Salah'ın ayağındaki ayakkabının fiyatı, darbenin ardındaki şifreleri verdi! İddialara göre, yoksulluğu bahane ederek sokak çağrısı yapan Salah'ın ayakkabısı, İtalyan moda devi Valentino Garavani üretimiydi. Fiyatı ise 6 bin TL'ydi. Salah'ın dışarıdan finanse edildiği belirtildi.
DARBECİ İSTİFA ETTİ
Sudan'daki darbeyi yöneten Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı oldu. Yardımcılığına Orgeneral Kemal Abdulmaruf getirildi.
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