Assange’a özgürlük yok

Julian Assange, ABD'nin gizli yazışmalarını WikiLeaks'ten yayınladı. Yıllarca Londra'daki Ekvator Büyükelçiliği'ne sığındı. Önceki gün polis zoruyla gözaltına alındı. ABD, Assange'ın iade edilmesi için İngiltere'ye çağrı yaptı. Ancak Assange'ın yargılama süreci boyunca İngiltere'de tutuklu kalacağı açıklandı.
- Dünya
- 13.04.2019
- Gazete
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