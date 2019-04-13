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Assange’a özgürlük yok
Julian , 'nin gizli yazışmalarını WikiLeaks'ten yayınladı. Yıllarca 'daki Ekvator Büyükelçiliği'ne sığındı. Önceki gün polis zoruyla gözaltına alındı. ABD, Assange'ın iade edilmesi için 'ye çağrı yaptı. Ancak Assange'ın yargılama süreci boyunca İngiltere'de tutuklu kalacağı açıklandı.

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