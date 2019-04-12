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  • 12.04.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 10:49

ne kadar ceza alacak?

Wikileaks'in kurucusu olarak tanınan 'ın dün yapılan operasyonla gözaltına alınıp ardından tutuklanması dünya kamuoyunda büyük yankı oluşturdu. Assange'ın ne ile suçlandığı ve ne kadar ceza alacağı merak konusu oldu. İşte Julian Assange'ın tutuklanma süreci ile ilgili detaylar...

Julian Assange ne kadar ceza alacak?

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a 2012 yılında verilen sığınma hakkının geri çekildiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Londra polisi Julian Assange'ı 7 yıl sonra gözaltına aldı. Ardından Julian Assange çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dünya gündemine son dakika olarak düşen Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın tutuklandıktan sonra Julian Assange araştırılmaya başlandı. İşte Julian Assange hakkında merak edilenler...

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