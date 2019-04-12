Julian Assange ne kadar ceza alacak?

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a 2012 yılında verilen sığınma hakkının geri çekildiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Londra polisi Julian Assange'ı 7 yıl sonra gözaltına aldı. Ardından Julian Assange çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dünya gündemine son dakika olarak düşen Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın tutuklandıktan sonra Julian Assange araştırılmaya başlandı. İşte Julian Assange hakkında merak edilenler...
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