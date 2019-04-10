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  • 10.04.2019 11:24
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 11:30

'den skandal hamle! 'ye TIR'larıyla silah yardımı

Terör örgütü 'ye binlerce TIR silah ve mühimmat gönderen , şimdi de yardımlarına yoluyla devam ediyor. ABD, NATO yoluyla teröristlere 100 TIR silah gönderdi.

YPG'ye NATO TIR'larıyla silah yardımı

'de güvenli bölge planına 'yu dahil etmek isteyen yeni hamleler yapmaya başladı.

NATO FIRAT'IN DOĞUSUNDA
NATO, ilk kez Fırat'ın doğusundaki terör örgütü /'nın işgali altında bulunan bölgelere girdi.

100 TIR GİTTİ
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 'ın kuzeyinden gelen, lojistik ve askeri malzeme taşıyan yaklaşık 100 tırın YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolü altında bulunan bölgelere doğru ilerlediğini duyurdu.

ZIRHLI ARAÇLAR VAR
100 TIR'lık konvoyun yaklaşık 60'ı zırhlı araç, Hummer, askeri ve lojistik taşırken, yakıt dolu 10 tanker de konvoya eşlik etti.

ASKER GÖNDERME PLANI
NATO askerlerinin de önümüzdeki dönemde bölgeye gönderilmesi bekleniyor. Ancak teröristlerle iş birliğinin karşısında olan 'nin tavrı işleri değişebilir.

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