YPG'lilerden ABD bayrağı altında saksafonlu kutlama

ABD önderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının destek verdiği operasyon, 9 Şubat'ta başlamıştı.

YPG, DEAŞ'ın son kalesi olarak lanse edilen bölgeyi, sivil hedef gözetmeksizin bombalayarak tamamen ele geçirildiğini duyurdu.





ABD BAYRAĞININ ALTINDA KUTLAMA

ABD bayrağının altında toplanan teröristler, bu zaferlerini kurdukları bando takımıyla kutladı.





AFRİN'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARINI ASTILAR

Arap aşiretlerinin de hazır bulunduğu tören alanında, TSK tarafından Afrin'de öldürülen yabancı teröristlerin fotoğraflarının olması dikkat çekti.







"ABD SİLAHLARIYLA EMPERYALİZMLE SAVAŞ"

Düzenlenen törende ortaya çıkan bu görüntüler PKK'nın içinde bulunduğu sözde emperyalizmle savaş yalanını da gözler önüne serdi. Sömürge ve emperyalizme karşı ABD'nin silahlarıyla ve talimatlarıyla mücadele etme çelişkisi içinde bulunan teröristler, yine ABD bayrakları altında kutlama yaptı.



