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  • 07.04.2019 23:29
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 23:29

da ağır yaralanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

'da meydana gelen trafik sında ağır yaralanan görevlisi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

, 'un Çarşamba ilçesinde yaklaşık bir hafta önce meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Hasbi K. idaresindeki 06 HSB 55 plakalı otomobil önünde seyreden İdris G. yönetimindeki 55 ST 522 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında yürüyen görevlisi 'a (37) çarparak ağır yaraladı.

Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Erol Ceylan yapılan müdahalelere rağmen bu akşam hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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