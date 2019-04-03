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  • 03.04.2019 17:11
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 17:11

ler için Yunan basınından skandal manşet: Ayasofya'nın intikamı

'deki leri takip eden Yunan basını, Başkan Erdoğan'ın , ve 'u kaybettiğini belirterek "Ayasofya'nın intikamı" manşetleri attı.

Yunan basınından skandal manşet

31 Mart lerine odaklanmışken 'ın gündemi ise Ayasofya oldu.

Ayasofya'nın yapılan çalışmalar sonucunda ücretsiz olabileceğini söylen Başkan , "Adını müze değil Ayasofya Cami olarak koyarız" ifadelerini kullanmıştı.

"AYASOFYA'NIN İNTİKAMI"
Bu açıklamalar ise Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Öyle ki yerel seçimlerden de kendilerine malzeme çıkardılar.

'un henüz belirlenmeyen başkanını 'den olduğunu belirten Yunan basını, "Türkler Ayasofya'nın intikamını aldı" şeklinde manşetler attı.

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