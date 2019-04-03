Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine odaklanmışken Yunanistan'ın gündemi ise Ayasofya oldu.

Ayasofya'nın yapılan çalışmalar sonucunda ücretsiz olabileceğini söylen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Adını müze değil Ayasofya Cami olarak koyarız" ifadelerini kullanmıştı.

"AYASOFYA'NIN İNTİKAMI"

Bu açıklamalar ise Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Öyle ki yerel seçimlerden de kendilerine malzeme çıkardılar.

İstanbul'un henüz belirlenmeyen İBB başkanını CHP'den olduğunu belirten Yunan basını, "Türkler Ayasofya'nın intikamını aldı" şeklinde manşetler attı.