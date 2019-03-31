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  • 31.03.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 17:46

el Sani, 'ye ilişkin sarf edilen sözler nedeniyle 'ni terk etti

Tunus'ta bugün gerçekleştirilen 'nde ve skandal sözlerle hedef alınırken, el Sani toplantıdaki konuşmasını beklemeden zirveyi terk etti.

Katar Emiri'nden onurlu Türkiye duruşu! Toplantıyı terk etti

Tunus'ta Suudi Arabistan Kralı Selman'ın başkanlığında gerçekleştirilen 'ne aleyhinde yapılan skandal açıklamalar damga vurdu.

Türkiye ve 'ın müdahalelerinin Arap ülkelerindeki krizi daha da derinleştirildiği ifadelerinin toplantıda dile getirilmesinin ardından en sert tepki Katar Emiri'nden geldi.

TOPLANTIYI TERK ETTİ
el Sani, zirvedeki konuşma sırasını beklemeden toplantıyı terk etti.

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