Tunus'ta Suudi Arabistan Kralı Selman'ın başkanlığında gerçekleştirilen Arap Birliği Zirvesi'ne Türkiye aleyhinde yapılan skandal açıklamalar damga vurdu.

Türkiye ve İran'ın müdahalelerinin Arap ülkelerindeki krizi daha da derinleştirildiği ifadelerinin toplantıda dile getirilmesinin ardından en sert tepki Katar Emiri'nden geldi.

TOPLANTIYI TERK ETTİ

Katar Emiri Temim el Sani, zirvedeki konuşma sırasını beklemeden toplantıyı terk etti.