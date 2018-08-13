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Başkan Erdoğan Emiri ile görüştü

, Emiri Şeyh bin Hamed Al Sani ile bu akşam telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara değinildi. Görüşmede, Türkiye- ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi. Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh 'in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 22:36
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