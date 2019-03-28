'Top'lu kriz

İstanbulspor ile Kırım ekibi Kırım Tatar Kızıltaşspor'un dün saat 16.00'da Esenyurt'ta oynayacağı maçın iptali krizi de beraberinde getirdi. Rusya Büyükelçiliği Facebook'ta 'Bazı kişiler Kırımlılar'a kaybetmekten mi korkuyor?" dedi. Maça ülkemizde yaşayan Kırım vatandaşları tepki göstermişti. Sebebi ise Rusya'nın bu maçı organize ederek Ukrayna toprağı olan Kırım'daki işgalini meşrulaştırmaya çalıştığı iddiasıydı...
- Dünya
- 28.03.2019
- Gazete
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