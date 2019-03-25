Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 25.03.2019 23:05
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 23:15

Son dakika: duyurdu: 'de sağlandı

işgal güçleri, akşam saatlerinde 'deki sivil yerleşim bölgelerini vurmaya başladı. Bölgede patlama sesleri duyulurken, Gazze'de gergin bekleyiş devam ediyor. Öte yandan, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Lideri Heniye'nin de ofisi bombalandı. Gelişmelerin ardından Hamas ve İsrail konusunda anlaşmaya vardı.

Hamas duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı

İşgalci güçleri, abluka altındaki Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah 'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından 'a ait hedefleri vurdu.

İŞGALCİ İSRAİL ORDUSU AÇIKLADI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladık." ifadesi kullanıldı, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

TARIM ARAZİLERİNİ DE VURDULAR
Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, İsrail savaş uçağının Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı ve Han Yunus ile Refah kentlerindeki bazı tarım arazilerini vurduğunu aktardı.

HAMAS LİDERİ HENİYE'NİN OFİSİ HEDEF ALINDI
Filistinli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Hamas lideri İsmail Heniye'nin ofisini hedef aldığını duyurdu.



Bölgede yer yer patlama sesleri duyuldu.

ATEŞKES İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI
Saldırının ardından ilerleyen saatlerde Hamas ve İsrail'in için anlaşma sağladığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Hamas duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri