Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı, daha önce benzer saldırıların hedefi olan ABD'deki Müslüman toplumunu güvenlik arayışına sevk etti. "Müslüman Toplum Devriyesi" (MCP) New York'ta Müslümanlar'a ait cami ve okulların önünde devriyeye başladı.

Yeni Zelandalılar, terör saldırısında yitirdikleri 50 Müslüman'ı dua ve gözyaşlarıyla andı...



Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında terörist Brenton Tarrant'ın iki camiye düzenlediği kalleş saldırıda hayatını kaybeden 50 Müslüman için Hagley Park'ta anma programı düzenlendi. Programa farklı etnik köken ve inançlara sahip 40 binin üzerinde kişi katıldı. Duaların edildiği, konuşmaların yapıldığı programda, kurbanların isimleri okundu. Binlerce kişi teröriste ise nefretlerini haykırdı. Terör saldırısında biri eski diğeri mevcut iki öğrencisini kaybeden Cashmere Lisesi'nin okul temsilcisi Okirano Tilaia, "Karanlık, karanlığı defedemez; bunu sadece ışık yapabilir. Nefret nefreti defedemez, bunu yalnızca sevgi yapabilir" sözlerine yer verdi. Ülkede Müslümanlar'a destek için cuma ezanı, Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayımlanmış, ezanın ardından terör kurbanları için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.