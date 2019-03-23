Harkov bombası

Ukrayna'nın Harkov kentinde dün hareketli anlar yaşandı. Ukrayna Güvenlik Servisi, metroda bombalı saldırı yapılacağı ihbarını aldı. Güvenlik güçleri hemen operasyon düğmesine bastı. Saldırgan, yangın tüpünün altına gizlediği bombayı patlatmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Saldırı için hazırlanan patlayıcının, cep telefonu düzenekli 600 gram TNT olduğu açıklandı. Ukrayna Güvenlik Servisi ise Rusya istihbaratının saldırıyı düzenlemesi için zanlıya 15 bin dolar ödediğinin tespit edildiğini vurguladı.
Zanlının bombanın tesirini artırmak için patlayıcıya çivi, vida ve cıvata gibi maddeler ilave ettiği saptandı.
Zanlının bombanın tesirini artırmak için patlayıcıya çivi, vida ve cıvata gibi maddeler ilave ettiği saptandı.
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