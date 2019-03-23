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  • 24.03.2019 06:59
  • Son Güncelleme: 24.03.2019 06:59

'da 5,7 büyüklüğünde | Son Depremler...

'nın 'nda 5,7 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletine bağlı Poso bölgesinin 54 kilometre güneybatısındaki in, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası alarmı da verilmedi.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de 'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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