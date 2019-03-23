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  • 23.03.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 09:41

’de tur otobüsünde çıktı: 26 ölü, 28 yaralı

’de tur otobüsünde çıkan da 26 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.

Ülke şokta! Tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı

Şinhua ajansının haberine göre, 'in Hunan eyaletinin Çangdı kentinde tur otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Yangında, araçta bulunan 54 yolcudan 26'sı hayatını kaybederken, 28'i yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri, yangından yara almadan kurtulan 2 şoförü gözaltına aldı.

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