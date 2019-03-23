Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in Hunan eyaletinin Çangdı kentinde tur otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında, araçta bulunan 54 yolcudan 26'sı hayatını kaybederken, 28'i yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri, yangından yara almadan kurtulan 2 şoförü gözaltına aldı.
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