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  • 22.03.2019 17:25
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 17:32

lilerden cuma namazını kılan Müslümanlar için insan zinciri

'in başkenti Stockholm'de halk Müslümanların huzur içinde cuma namazını kılması için etrafında insan zinciri oluşturdu.

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