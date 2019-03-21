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  • 21.03.2019 22:28
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 22:44

'den Trump'ın açıklamasına tepki

Birleşmiş Milletler'den (), Başkanı 'ın "'in, işgal ettiği üzerindeki egemenliğini tanıma zamanının geldiği" yönündeki açıklamasına tepki gösterildi.

BM'den Trump'a tepki: Hukuki geçerliliği yoktur

Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Trump'ın açıklamasına ilişkin, AA muhabirine, ''Bu konudaki bütün BM kararlarının arkasındayız.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılında aldığı 497 sayılı karar, 'in 'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' deniliyor.

Başkanı , Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, 'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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