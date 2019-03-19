Kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu destekleyen ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tanımayan ABD, Venezuela'ya yeni yaptırım kararı aldı.

Daha önce ülkenin devlet petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulayan ABD, şimdi de Venezuela'nın devlet madencilik şirketi Minerven'ı hedef aldı. ABD Hazine Bakanlığı, devlet madencilik şirketi Minerven'a yaptırım getirildiğini duyurdu.