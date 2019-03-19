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  • 19.03.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 18:48

'ndan 'nın devlet madencilik şirketi Minerven'ı hedef alan yaptırım kararı!

'nın devlet madencilik şirketi Minerven'ı hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.

ABD'den bir skandal karar daha!

Kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Başkanı Juan Guaido'yu destekleyen ve Devlet Başkanı 'yu tanımayan , Venezuela'ya yeni yaptırım kararı aldı.

Daha önce ülkenin devlet petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulayan ABD, şimdi de Venezuela'nın devlet madencilik şirketi Minerven'ı hedef aldı. ABD , devlet madencilik şirketi Minerven'a yaptırım getirildiğini duyurdu.

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