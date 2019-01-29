ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela 'da ABD'nin gerçekleştirmek istediği darbe girişimine yönelik bomba bir itirafta bulundu. Bolton, " Eğer Amerikan petrol şirketleri Venezuela'ya yatırım yapar ve üretime geçerse, bu Amerika'nın ekonomisi i çin çok büyük fark yaratır." dedi.Birkaç gün önce yapılan açıklamada, Venezuela'nın petrol gelirinin, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro 'ya değil, kendi başkanlığını ilan eden muhalif Juan Guaido'ya aktarılması için ABD tarafından çaba gösterildiği açıklamıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton gazetecilere yaptığı açıklamada, giderek yalnızlığa itilen Maduro'ya para gitmemesi için çaba gösterdiklerini söylemiş ve "Bugün gayrimeşru Maduro rejiminin gelir kaynaklarına erişimini kesmeye uğraşıyoruz" demişti...







EN BÜYÜK PETROL REZERVİNE SAHİP

Uzun süredir politik ve ekonomik zorluklar nedeniyle iç karışıklık yaşanan, enflasyonun yüzde 1 milyona dayandığı Güney Amerika ülkesi Venezuela, dünyanın en büyük petrol kaynaklarına sahip olmasına rağmen düşük üretim seviyesi ve yetersiz ihracat altyapısı nedeniyle bu kaynaklardan yeterince faydalanamıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü (OPEC) kuran beş ülkeden biri olan Venezuela, kanıtlanmış petrol rezervleri bakımından yaklaşık 303 milyar varille dünyada ilk sırada gelirken, bu ülkeyi yaklaşık 266 milyar varillik rezervle Suudi Arabistan takip ediyor.





ABD GÜCÜNÜ KAYBETMEKTEN KORKUYOR

Venezuela'nın Rusya ve Çin ile yakınlaşmasına rağmen hala en önemli ticaret ortağı ve bir numaralı petrol ithalatçısı ABD. Venezuela, ABD'ye 10 milyar dolarlık petrol ihrac ediyor. ABD'nin petrol arz güvenliği için büyük önem taşıyan Venezuela'da Amerikanın doğrudan yatırımlarının büyük kısmı da yine petrolde. Çin ve Rusya'nın önemli kazanımlar elde ettiği Venezuela'nın ideolojik ve ekonomik olarak ABD karşıtı politikalar izlemesini engellemeyi amaçlayan Beyaz Saray yönetimi, Maduro'nun da bulunduğu 40 kişiye yolsuzluk ve politik baskı suçlamasıyla yaptırım uyguluyor.