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İngiltere'den Ankara Anlaşması ile ilgili flaş karar
Son dakika haberine göre İngiltere'de süren süren Ankara Anlaşması davasında karar verildi. Mahkemeden iş kuran Türklerin aleyhinde bir karar çıktı.
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