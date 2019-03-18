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  • 18.03.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 19:25

İngiltere'den Ankara Anlaşması ile ilgili flaş karar

Son dakika haberine göre İngiltere'de süren süren Ankara Anlaşması davasında karar verildi. Mahkemeden iş kuran Türklerin aleyhinde bir karar çıktı.

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