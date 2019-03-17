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  • 17.03.2019 22:40
  • Son Güncelleme: 17.03.2019 22:48

'da bölge meclis üyesi 'den 'daki katliama dair çirkin mesaj

'da bölge meclis üyesi , 'daki katliama dair attığı paylaştığı mesajı büyük tepki çekti.

Yeni Zelanda'daki katliama dair çirkin mesaj!

, Twitter hesabından saldırı günü attığı ''daki öldürme olayı : göze göz…' mesajı büyük tepki çekti.

Irkçı söylemleri yüzünden, Bretagne bölge meclis üyesi seçildiği aşırı sağcı Front National partisinden atılan Catherine Blein, mesajına gelen tepkiler sonrası paylaşımını kaldırdı.

Irkçı meclis üyesinin mesajının ekran görüntüsünü alan Bretagne Bölge Meclisi Başkanı sosyalist partisi üyesi Loïg Chesnais-Girard, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Loïg Chesnais-Girard, Blein'in Ceza Kanunu 40. Maddesindeki "terörizme teşvik, öldürmeye teşvik" suçlarını işlediğini belirterek, bu mesajın cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

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