Son dakika gelişmesine göre, Yeni Zelanda'daki katliamı yapan Brenton Tarrant'ın geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu ortaya çıktı.

Reuters'ın bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen katliamcının geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu belirlendi. Saldırganın bağlantılar araştırılıyor.

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı esnasında düzenlenen terör saldırı sonucu 49 kişi şehit oldu.