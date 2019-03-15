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  • Son Güncelleme: 15.03.2019 22:44

... 'daki katliamı yapan 'ın geçmişte bir süre 'de bulunduğu ortaya çıktı

... 'daki katliamı yapan 'ın geçmişte bir süre 'de bulunduğu ortaya çıktı

Katliamda flaş gelişme! Türkiye'de bulunmuş

gelişmesine göre, 'daki katliamı yapan 'ın geçmişte bir süre 'de bulunduğu ortaya çıktı.

Reuters'ın bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen katliamcının geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu belirlendi. Saldırganın bağlantılar araştırılıyor.

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı esnasında düzenlenen terör saldırı sonucu 49 kişi şehit oldu.

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