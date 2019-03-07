Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde bugün okunacak açıklamada, Riyad yönetimi Cemal kaşıkçı cinayeti nedeniyle hedef alınıyor. Açıklamaya, AB ülkelerinin yanı sıra en az 8 ülke daha imza koymuş durumda.

Söz konusu hamle, 2006 senesinden bu yana Suudi Arabistan'ı eleştiren ilk çıkış.





Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamadı. Gazeteci Kaşıkçı'yı öldürdüğünü haftalar sonra kabul eden Suudi Arabistan, henüz cesedin yerini açıklamış değil.