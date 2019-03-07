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  • 07.03.2019 13:50
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 13:50

Avrupa Birliği'nden 'a büyük şok!

Uluslararası bir haber ajansına konuşan diplomatlar, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin tümünün 'a karşı resmi açıklamaya imza attığını söyledi.

AB'den Suudi Arabistan'a büyük şok!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde bugün okunacak açıklamada, Riyad yönetimi Cemal kaşıkçı cinayeti nedeniyle hedef alınıyor. Açıklamaya, AB ülkelerinin yanı sıra en az 8 ülke daha imza koymuş durumda.

Söz konusu hamle, 2006 senesinden bu yana 'ı eleştiren ilk çıkış.

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde girdiği Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamadı. Gazeteci Kaşıkçı'yı öldürdüğünü haftalar sonra kabul eden Suudi Arabistan, henüz cesedin yerini açıklamış değil.

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