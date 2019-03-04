Al Jazeera, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında çarpıcı detayların olduğu bir belgesel yayınladı. Belgeselde, Kaşıkçı'nın ceset parçalarının yakıldığı tandırın görüntüsü ilk kez paylaşılırken, cinayetle ilgili bazı fotoğraf ve belgeler, suikast timini havalimanında bekleyen pilot ve Kaşıkçı'nın dublörünü taşıyan taksiciyle yapılan röportajın görüntüleri var.