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  • 07.03.2019 06:54
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 07:43

'li senatör Martha McSally askerliği sırasında tecavüze uğramış

'nin Arizona Eyaleti Cumhuriyetçi McSally, ordudaki görevi sırasında üst düzey bir subay tarafından tecavüze uğradığını açıkladı.



ABD Hava Kuvvetlerinin ilk kadın savaş pilotu unvanına sahip ABD Senatörü Martha McSally, ordudaki görevi sırasında üst düzey bir subay tarafından tecavüze uğradığını belirtti.

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