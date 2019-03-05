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  • 06.03.2019 04:06
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 04:06

'nden açıklaması!

ABD 'ndan yapılan açıklamada, 'nin S-400 satın almasının F-35 programına katılımın yeniden değerlendirilmesiyle sonuçlanacağı vurgulandı.

Bir açıklama da ABD Dışişleri'nden!

ABD 'ndan 'nin 'dan S-400 hava ve füze savunma sistemleri satın almasına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin Türkiye'yi S-400'lerin satın alınmasının F-35 programına katılımın 'yeniden değerlendirilmesiyle' sonuçlanacağı konusunda net bir şekilde bilgilendirdiği vurgulandı.

Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino tarafından yapılan açıklamada, "S-400'ler konusunda duruşumuz değişmedi. Türkiye'ye bu konuda Patriot sistemi dahil, değerlendirmesi için bazı fırsatlar sunduk." ifadeleri kullanıldı.

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