ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemleri satın almasına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin Türkiye'yi S-400'lerin satın alınmasının F-35 programına katılımın 'yeniden değerlendirilmesiyle' sonuçlanacağı konusunda net bir şekilde bilgilendirdiği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino tarafından yapılan açıklamada, "S-400'ler konusunda duruşumuz değişmedi. Türkiye'ye bu konuda Patriot sistemi dahil, değerlendirmesi için bazı fırsatlar sunduk." ifadeleri kullanıldı.

