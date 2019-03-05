Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 05.03.2019 20:22
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 20:29

'den skandal hamlesi! Teslimatın iptalini istediler

Savunma Bakanlığı (), S-400 hava savunma sistemi gerekçe gösterilerek 'ye yapılması planlanan teslimatının iptalini istedi.

ABD'den skandal F-35 hamlesi

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, Savunma Bakanlığı 'un, 'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda teslimatının iptaledilmesini önereceğini belirtti.

Scaparrotti, "Bir asker olarak en iyi tavsiyem, F-35 anlaşmasını tamamlamamak olur" dedi.

Komutan, F-35'in bir müttefikin Rus hava savunma sistemini kullandığı koşullarda uçmaması gerektiğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriABD'den skandal F-35 hamlesi! Teslimatın iptalini istediler
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar