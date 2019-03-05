NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 teslimatının iptaledilmesini önereceğini belirtti.

Scaparrotti, "Bir asker olarak en iyi tavsiyem, F-35 anlaşmasını tamamlamamak olur" dedi.

Komutan, F-35'in bir müttefikin Rus hava savunma sistemini kullandığı koşullarda uçmaması gerektiğini söyledi.