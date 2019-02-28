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  • 28.02.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 12:37

'den Filistin açıklaması: Savaş suçuna eş değer

'nde güçlerinin geçtiğimiz yıl Şeridi'nde 189 Filistinli'yi katlettiği ve bu rakamın savaş suçuna eş değer olduğu söylendi.

BM'den flaş çıkış: Savaş suçuna eş değer

Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen panelde güçlerinin geçtiğimiz yıl Şeridi'ndeki faaliyetleri hakkındaki soruşturmanın detayları açıklandı.

Raporda İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 189 Filistin vatandaşını katlettiği ve bu rakamın savaş suçuna sayılabileceği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde protesto gösterileri yapan Filistinliler'in İsrail güçlerine tehdit oluşturulmadığı belirtilen rapor için Birleşmiş Milletleri Paneli'nde Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından uygulanan katliamın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

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