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  • 28.02.2019 02:25
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 02:25

Son dakika... 'den 'ye hava saldırısı

Son dakika... savaş uçaklarının, 'nin güneyinde 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğu belirtildi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Son dakika gelişmesine göre, savaş uçaklarının, 'nin güneyinde 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğu belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, savaş uçakları, Han Yunus'un batısındaki noktaya hava saldırısı düzenledi. Olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Filistin , saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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