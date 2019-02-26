Son dakika: Putin'den Başkan Erdoğan'a sürpriz telefon! Doğumgünü kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp doğum günü nedeniyle kutladığı belirtildi.
Liderler ayrıca, nisanda planlanan görüşmelerinin hazırlıklarını ele aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp doğum günü nedeniyle kutladığı belirtildi.
Liderler ayrıca, nisanda planlanan görüşmelerinin hazırlıklarını ele aldı.
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