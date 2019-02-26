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  • 26.02.2019 12:38
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 12:42

Son dakika: Putin'den Başkan Erdoğan'a sürpriz telefon! Doğumgünü kutladı

Rusya Devlet Başkanı , Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak nü kutladı.

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